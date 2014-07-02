Adaptador para manguera de riego
Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.
El adaptador de mangueras de riego permite la conexión directa de todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida. La regulación y la parada de agua se realizan directamente en el adaptador.
Características y ventajas
Sistema de conexión rápida
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego.
La regulación y la parada de agua, directamente en el adaptador
- Cómoda utilización del equipo.
Adaptador para manguera de riego
- Manejo ligero.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|112 x 39 x 39
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5 Basic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.20 M plus
- K 7.21 M plus
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.85 MDD T 300
- K 7.91 MD
- K 720M *EU
- K 855 HS
- K HC 10
- KHD 4 L Basic Car
- KHD 4-2
- K 2 Battery
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7