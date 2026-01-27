Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike

Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C.

El innovador recambio Car & Bike se puede cambiar de manera sencilla, rápida y sin entrar en contacto con la suciedad gracias a la palanca de desbloqueo. Además, su cubierta transparente garantiza una experiencia de limpieza única. Gracias al práctico sistema de autofijación, el tejido de este accesorio de dos piezas se puede lavar a máquina a 60 °C después de la limpieza. El cepillo de la limpiadora de alta presión con microfibra es perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Universal y Home & Garden, disponibles por separado, son aptos para todas las superficies lisas o superficies delicadas, y son asimismo compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
  • Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
Innovador accesorio de microfibra con cierre de autofijación
  • El primer accesorio textil para un cepillo giratorio de limpiadora de alta presión que se puede cambiar y lavar.
Limpieza muy delicada
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Se puede extraer y lavar
  • Lavable a máquina hasta 60 °C.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
  • Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Características técnicas

Composición de la fibra textil 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 296 x 142 x 140
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Motos y ciclomotores
Accesorios
RECAMBIOS Cepillo de lavado giratorio WB 120 Car & Bike 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 