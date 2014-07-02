Cepillo de lavado

Cepillo de lavado con cerdas suaves para la limpieza de superficies delicadas y superficies de difícil acceso. Apropiado para todos los modelos de hidrolimpiadoras de la K2 a la K7.

El práctico cepillo de lavado está provisto de cerdas suaves, idóneas para el lavado de superficies delicadas y superficies exteriores de difícil acceso. Ya se trate del lavado de vehículos, mobiliario de jardín o incluso la barbacoa, el cepillo de lavado te garantiza una limpieza perfecta. Apropiado para todas las hidrolimpiadoras entre los modelos K2 y K7.

Características y ventajas
Cerdas extrablandas
  • permite la limpieza de zonas delicadas
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 333 x 82 x 164
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
Accesorios