Cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike
Limpieza delicada para vehículos y motocicletas: el cepillo de lavado giratorio con el recambio innovador Car & Bike de microfibras suaves. Apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C.
El cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike de Kärcher, por sus microfibras suaves, es especialmente adecuado para la limpieza de vehículos y motocicletas e incluye una cubierta transparente para una experiencia de limpieza especial. La potente rotación garantiza una limpieza eficaz y en profundidad. El innovador recambio Car & Bike puede cambiarse mediante la palanca de desbloqueo de forma fácil, rápida y sin contacto con la suciedad. Gracias al práctico cierre de autofijación, el material textil del accesorio de dos partes puede lavarse a máquina a 60 °C tras la limpieza. El cepillo de lavado giratorio es apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. En caso necesario, también puede utilizarse detergente y aplicarse mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión. Los dos recambios disponibles por separado Universal y Home & Garden para el cepillo de lavado giratorio WB 130 Car & Bike son aptos para todas las superficies lisas o, en especial, para superficies resistentes.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Sustitución del recambio mediante palanca de desbloqueo
- Sustitución del recambio rápida y sencilla, sin entrar en contacto con la suciedad.
- Sus manos se mantienen siempre limpias.
- Elija el accesorio adecuado para los diferentes ámbitos de aplicación.
Innovador accesorio de microfibras con autofijación, extraíble y lavable
- Lavable a máquina hasta 60 °C.
- El accesorio vuelve a estar listo para el uso rápidamente y sin gran esfuerzo.
Limpieza muy delicada
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, como pintura.
Aplicación de detergente mediante el cepillo conectado a la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Carcasa transparente
- Experiencia de limpieza mediante la tecnología visible.
Corona de cerdas integrada
- Minimiza las salpicaduras de agua y protege a los usuarios y al medio ambiente.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión con la manguera de riego, también se puede utilizar sin limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Características técnicas
|Composición de la fibra textil
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 156 x 137
Para cualquier consulta sobre el modelo WB 130, ponte en contacto con nosotros.
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores