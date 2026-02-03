Bolsa filtro de fieltro KFI 357

Las bolsas de filtro de fieltro KFI 357, extremadamente resistentes al desgarro, aguantan sin problemas la aspiración de suciedad seca y húmeda. Para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.

Las bolsas de filtro de fieltro de 3 capas KFI 357, increíblemente resistentes al desgarro, impresionan durante el uso por su elevada potencia de aspiración y filtración de polvo. También están diseñadas para un uso intensivo, por ejemplo, para aspirar suciedad gruesa y húmeda. Diseñadas a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 y MV 3, así como para las lava-aspiradoras SE 4, SE 4001 y SE 4002 de Kärcher. Volumen de suministro: 4 bolsas.

Características y ventajas
Material de fieltro de tres capas
  • Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
  • Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Apto para aspiradoras en seco y húmedo WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 1 Classic, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3 de Kärcher
Apto para las lava-aspiradoras SE 4, SE 4001, SE 4002 de Kärcher
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 4
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 230 x 200 x 12
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
  • Suciedad húmeda