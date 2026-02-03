Bolsa filtro de fieltro KFI 357
Las bolsas de filtro de fieltro KFI 357, extremadamente resistentes al desgarro, aguantan sin problemas la aspiración de suciedad seca y húmeda. Para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Las bolsas de filtro de fieltro de 3 capas KFI 357, increíblemente resistentes al desgarro, impresionan durante el uso por su elevada potencia de aspiración y filtración de polvo. También están diseñadas para un uso intensivo, por ejemplo, para aspirar suciedad gruesa y húmeda. Diseñadas a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 y MV 3, así como para las lava-aspiradoras SE 4, SE 4001 y SE 4002 de Kärcher. Volumen de suministro: 4 bolsas.
Características y ventajas
Material de fieltro de tres capas
- Para una elevada potencia de aspiración y una gran filtración de polvo durante el uso.
- Extremadamente resistente al desgarro, muy apropiado para usos exigentes.
Apto para aspiradoras en seco y húmedo WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 1 Classic, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3 de Kärcher
Apto para las lava-aspiradoras SE 4, SE 4001, SE 4002 de Kärcher
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|4
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 200 x 12
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suciedad seca
- Suciedad húmeda