Kit support enrouleur de flexible automatique HDS M/S
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|14,6
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