Bocchetta extra lunga per fessure per aspiracenere AD

La bocchetta extra-lunga per cenere da 35cm in materiale ignifugo è adatta all'aspirazione di cenere. Compatibile con tutti gli aspiracenere AD.

L'ugello per cenere extra lunga da 35 cm è realizzato in materiale ignifugo e consente l'aspirazione di ceneri tiepide in punti di difficile accesso, ad esempio da angoli di camini, stufe piastrellate o barbecue.

Caratteristiche e vantaggi
Realizzato in materiale ignifugo
Molto lungo per luoghi di difficile accesso in camini, stufe piastrellate o barbecue
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 350 x 41 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Camini e stufe
  • Barbecue