Bocchetta extra lunga per fessure per aspiracenere AD
La bocchetta extra-lunga per cenere da 35cm in materiale ignifugo è adatta all'aspirazione di cenere. Compatibile con tutti gli aspiracenere AD.
L'ugello per cenere extra lunga da 35 cm è realizzato in materiale ignifugo e consente l'aspirazione di ceneri tiepide in punti di difficile accesso, ad esempio da angoli di camini, stufe piastrellate o barbecue.
Caratteristiche e vantaggi
Realizzato in materiale ignifugo
Molto lungo per luoghi di difficile accesso in camini, stufe piastrellate o barbecue
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|350 x 41 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Camini e stufe
- Barbecue