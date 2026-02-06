Bocchetta parquet

L'ugello per parquet Kärcher con setole morbide per la pulizia delicata di pavimenti in parquet e altri pavimenti duri delicati.

Parquet nozzle with soft bristles for a gentle cleaning of hard floors such as parquet and laminate as well as cork, PVC, linoleum and tiled floors.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio adatto per gli aspirapolvere Kärcher VC 2 e VC 3
Bocchetta per parquet con setole morbide
  • Per una pulizia delicata di pavimenti duri
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 301 x 115 x 178
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Superficie delicata