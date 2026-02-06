Bocchetta parquet
L'ugello per parquet Kärcher con setole morbide per la pulizia delicata di pavimenti in parquet e altri pavimenti duri delicati.
Parquet nozzle with soft bristles for a gentle cleaning of hard floors such as parquet and laminate as well as cork, PVC, linoleum and tiled floors.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio adatto per gli aspirapolvere Kärcher VC 2 e VC 3
Bocchetta per parquet con setole morbide
- Per una pulizia delicata di pavimenti duri
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|301 x 115 x 178
Aree di applicazione
- Superficie delicata