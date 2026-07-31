DB 24 Dirt blaster

L'ugello rotante per l'idropulitrice KHB e il pulitore per esterni OC 6-18 rimuove lo sporco ostinato in modo potente ed efficiente. È ideale anche per la pulizia di spazi ristretti.

Prestazioni pulite: Con il suo getto d'acqua rotante, l'ugello rotante DB 24 Dirt Blaster rimuove lo sporco ostinato in modo particolarmente efficace ed è ideale anche per la pulizia delle fessure, degli interstizi e di altri spazi stretti. L'adattatore Quick Connect rende facile e veloce il passaggio ad altri accessori. L'ugello rotante è compatibile con tutte le idropulitrici portatili a media pressione della serie KHB e con tutti i modelli OC 6-18 Outdoor Cleaner.

Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
  • Prestazioni di pulizia più efficaci in caso di sporco ostinato o in spazi ristretti come fessure e interstizi.
Adattattore Quick Connect
  • Sostituzione semplice e rapida degli accessori.
Design compatto
  • Semplice da riporre e trasportare.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 106 x 42 x 44
Aree di applicazione
  • Balconi
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Oggetti decorativi (vasi per piante, ecc.)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
  • Giocattoli da giardino
  • Cestini e cucce per animali domestici
  • Bidoni della spazzatura
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Cerchi
Accessori