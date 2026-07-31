DB 24 Dirt blaster
L'ugello rotante per l'idropulitrice KHB e il pulitore per esterni OC 6-18 rimuove lo sporco ostinato in modo potente ed efficiente. È ideale anche per la pulizia di spazi ristretti.
Prestazioni pulite: Con il suo getto d'acqua rotante, l'ugello rotante DB 24 Dirt Blaster rimuove lo sporco ostinato in modo particolarmente efficace ed è ideale anche per la pulizia delle fessure, degli interstizi e di altri spazi stretti. L'adattatore Quick Connect rende facile e veloce il passaggio ad altri accessori. L'ugello rotante è compatibile con tutte le idropulitrici portatili a media pressione della serie KHB e con tutti i modelli OC 6-18 Outdoor Cleaner.
Caratteristiche e vantaggi
Getto puntiforme rotante
- Prestazioni di pulizia più efficaci in caso di sporco ostinato o in spazi ristretti come fessure e interstizi.
Adattattore Quick Connect
- Sostituzione semplice e rapida degli accessori.
Design compatto
- Semplice da riporre e trasportare.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|106 x 42 x 44
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Balconi
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Oggetti decorativi (vasi per piante, ecc.)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Giocattoli da giardino
- Cestini e cucce per animali domestici
- Bidoni della spazzatura
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
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