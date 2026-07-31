Prestazioni pulite: Con il suo getto d'acqua rotante, l'ugello rotante DB 24 Dirt Blaster rimuove lo sporco ostinato in modo particolarmente efficace ed è ideale anche per la pulizia delle fessure, degli interstizi e di altri spazi stretti. L'adattatore Quick Connect rende facile e veloce il passaggio ad altri accessori. L'ugello rotante è compatibile con tutte le idropulitrici portatili a media pressione della serie KHB e con tutti i modelli OC 6-18 Outdoor Cleaner.