Detergente per vetri concentrato 4x20ml, per aspiragocce WV, 20ml

Confezione con pratiche dosi di detergente per pulizia di vetri e specchi senza striature. Rimuove perfettamente anche le macchie più ostinate, come unto e impronte.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 4 x 20
Confezione da (Pezzo(i)) 20
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 225 x 115 x 25
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate
  • Finestre a reticolo
  • Specchi
  • Tavoli in vetro
  • Cabine doccia in vetro