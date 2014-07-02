Detergente per vetri concentrato 4x20ml, per aspiragocce WV, 20ml
Confezione con pratiche dosi di detergente per pulizia di vetri e specchi senza striature. Rimuove perfettamente anche le macchie più ostinate, come unto e impronte.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|4 x 20
|Confezione da (Pezzo(i))
|20
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|225 x 115 x 25
Macchine compatibili
Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate
- Finestre a reticolo
- Specchi
- Tavoli in vetro
- Cabine doccia in vetro