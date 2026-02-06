Filtro per aspirapolvere VC 4 myHome
Il filtro spugna filtra le particelle fini di sporco dall'aria durante l'aspirazione. Per aspirapolvere VC 4 Cordless myHome e VC 4 Cordless Premium myHome. Si consiglia di sostituire il filtro almeno una volta all'anno.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro a maglia fine
- Filtra lo sporco fine dall'aria aspirata.
Facile da cambiare
- Sostituzione più facile del filtro a schiuma dell'aria di scarico rimuovendo l'involucro del filtro.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|grigio
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|75 x 50 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirapolvere