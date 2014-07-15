Filtro plissettato piatto per aspiracenere
Filtro robusto piatto e pieghettato, progettato specificatamente per trattenere ceneri e polveri sottili.
Filtro robusto e pieghettato appositamente studiato per trattenere ceneri e polveri sottili derivanti dall'aspirazione di camini o barbeque. Per un'aspirazione sempre efficiente e per mantenere il tuo aspiracenre funzionante più a lungo.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per aspiracenere Kärcher AD 3, AD 2 e AD 4 Premium
Per una potenza di aspirazione prolungata
Facilmente intercambiabile
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|197 x 97 x 48
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirazione di cenere