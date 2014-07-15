Filtro plissettato piatto per aspiracenere

Filtro robusto piatto e pieghettato, progettato specificatamente per trattenere ceneri e polveri sottili.

Filtro robusto e pieghettato appositamente studiato per trattenere ceneri e polveri sottili derivanti dall'aspirazione di camini o barbeque. Per un'aspirazione sempre efficiente e per mantenere il tuo aspiracenre funzionante più a lungo.

Caratteristiche e vantaggi
Adatto per aspiracenere Kärcher AD 3, AD 2 e AD 4 Premium
Per una potenza di aspirazione prolungata
Facilmente intercambiabile
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 197 x 97 x 48
Aree di applicazione
  • Aspirazione di cenere