Lancia per ricambio 850mm
Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropulitrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.
Per tutte le idropulitrici della gamma Classic di Kärcher: lancia lunga 850 mm, zincata, non girevole. Utilizzabile con temperature dell'acqua fino a 60 °C e pressioni di esercizio fino a 250 bar. Con avvitamento manuale, filettatura M 22 × 1,5 per il collegamento alla pistola ad alta pressione e filettatura M 18 × 1,5 per il collegamento degli accessori.
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|850 / 50 / 35