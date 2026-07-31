L'alternativa ideale per il tuo pulitore ad alta pressione senza funzione di servocomando: la nostra lancia a spruzzo PowerControl 027 con profilo dell'ugello di potenza brevettato per aumentare le prestazioni di pulizia fino al 40% ha una regolazione della pressione infinitamente variabile e facile da usare a portata di mano dell'utente. In questo modo è possibile coordinare con precisione le prestazioni di pulizia e l'attività di pulizia durante l'applicazione. Il detergente può essere applicato specificamente tramite una modalità a bassa pressione integrata. Al fine di ottimizzare ulteriormente il risultato, supporta anche la regolazione del livello di spruzzo che garantisce ogni volta l'angolo di lavoro adeguato.