Lancia regolazione pressione imballato P

La lancia a spruzzo PowerControl con ugello di dimensioni 027 consente una regolazione infinitamente variabile della pressione direttamente nell'area di presa e quindi un adattamento esatto della potenza al rispettivo compito.

L'alternativa ideale per il tuo pulitore ad alta pressione senza funzione di servocomando: la nostra lancia a spruzzo PowerControl 027 con profilo dell'ugello di potenza brevettato per aumentare le prestazioni di pulizia fino al 40% ha una regolazione della pressione infinitamente variabile e facile da usare a portata di mano dell'utente. In questo modo è possibile coordinare con precisione le prestazioni di pulizia e l'attività di pulizia durante l'applicazione. Il detergente può essere applicato specificamente tramite una modalità a bassa pressione integrata. Al fine di ottimizzare ulteriormente il risultato, supporta anche la regolazione del livello di spruzzo che garantisce ogni volta l'angolo di lavoro adeguato.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Colore antracite
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
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