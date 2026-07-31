Lancia VJ 24 360°
Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.
Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Il getto piatto integrato rimuove lo sporco in modo efficiente e l'adattatore Quick Connect consente di passare rapidamente e facilmente a un altro accessorio per la pulizia. Compatibile con le idropistole Kärcher.
Caratteristiche e vantaggi
Giunto flessibile
Getto piatto 25 °
Adattattore Quick Connect
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|159 x 59 x 43
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.
- Vasi per fiori
- Bidoni della spazzatura
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.