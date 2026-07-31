Lancia VJ 24 360°

Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere.

Lancia con snodo regolabile a 360°, ideale per la pulizia di aree difficili da raggiungere. Il getto piatto integrato rimuove lo sporco in modo efficiente e l'adattatore Quick Connect consente di passare rapidamente e facilmente a un altro accessorio per la pulizia. Compatibile con le idropistole Kärcher.

Caratteristiche e vantaggi
Giunto flessibile
Getto piatto 25 °
Adattattore Quick Connect
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 159 x 59 x 43
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.
  • Vasi per fiori
  • Bidoni della spazzatura
  • Biciclette
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
Accessori