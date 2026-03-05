MJ 145 Multi Jet 3 in 1 Multijet

Tutto in uno: la lancia multi-getto 3 in 1 di Kärcher per l'idropulitrice K 5 Smart Control, K 5 Full control Plus e K 5 Premium Full Control Plus (dal 2017)

Ora basta cambiare il getto e non più la lancia. Per il multi-jet 3-in-1 combina 3 tipi di spray e consente di cambiare tra flusso piatto ad alta pressione a regolazione continua, ugello rotante e getto di detergente semplicemente ruotando la lancia. E la pressione appropriata può essere facilmente regolata usando i pulsanti della pistola G 180 Q Full Control Plus. Il multi-jet 3 in 1 è il tuttofare per l'idropulitrice Kärcher K 5 Premium Full Control Plus del 2017.

Caratteristiche e vantaggi
Community
  • Regolazione continua della pressione con la pistola intelligente.
Nessun fastidioso cambio di lancia
  • Basta ruotare la lancia per selezionare il getto giusto.
Tre tipi di spruzzo in una sola lancia
  • Getto del detergente, ugello rotante e getto piatto ad alta pressione regolabile in continuo - per lavorare in modo flessibile.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 445 x 63 x 63

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Muri del giardino e in pietra
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Recinzioni