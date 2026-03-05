Ora basta cambiare il getto e non più la lancia. Per il multi-jet 3-in-1 combina 3 tipi di spray e consente di cambiare tra flusso piatto ad alta pressione a regolazione continua, ugello rotante e getto di detergente semplicemente ruotando la lancia. E la pressione appropriata può essere facilmente regolata usando i pulsanti della pistola G 180 Q Full Control Plus. Il multi-jet 3 in 1 è il tuttofare per l'idropulitrice Kärcher K 5 Premium Full Control Plus del 2017.