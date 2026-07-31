MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Multijet

La lancia a getto multiplo 3 in 1 Kärcher è adatta per le idropulitrici K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus e K 7 Premium Full Control Plus (dal 2017)

Un dispositivo universale per tutte le applicazioni: il multi getto 3 in 1 di Kärcher offre un flusso piatto ad alta pressione regolabile all'infinito, un ugello rotante e un getto di detergente in una lancia a spruzzo. Il getto appropriato viene selezionato semplicemente ruotando la lancia. La pressione viene comodamente impostata tramite i pulsanti della pistola G 180 Q Full Control Plus. Adatto per le idropulitrici Kärcher K 7 Full Control Plus e K 7 Premium Full Control Plus dal 2017.

Caratteristiche e vantaggi
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  • Regolazione continua della pressione con la pistola a spruzzo intelligente.
Nessun fastidioso cambio di lancia
  • Basta ruotare la lancia per selezionare il getto giusto.
Tre tipi di spruzzo in una sola lancia
  • Getto del detergente, ugello rotante e getto piatto ad alta pressione regolabile in continuo - per lavorare in modo flessibile.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 445 x 63 x 63

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

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Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Aree intorno alla casa e al giardino
  • Muri del giardino e in pietra
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Recinzioni