MJ 180 Multi Jet 3 in 1 Multijet
La lancia a getto multiplo 3 in 1 Kärcher è adatta per le idropulitrici K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus e K 7 Premium Full Control Plus (dal 2017)
Un dispositivo universale per tutte le applicazioni: il multi getto 3 in 1 di Kärcher offre un flusso piatto ad alta pressione regolabile all'infinito, un ugello rotante e un getto di detergente in una lancia a spruzzo. Il getto appropriato viene selezionato semplicemente ruotando la lancia. La pressione viene comodamente impostata tramite i pulsanti della pistola G 180 Q Full Control Plus. Adatto per le idropulitrici Kärcher K 7 Full Control Plus e K 7 Premium Full Control Plus dal 2017.
Caratteristiche e vantaggi
Community
- Regolazione continua della pressione con la pistola a spruzzo intelligente.
Nessun fastidioso cambio di lancia
- Basta ruotare la lancia per selezionare il getto giusto.
Tre tipi di spruzzo in una sola lancia
- Getto del detergente, ugello rotante e getto piatto ad alta pressione regolabile in continuo - per lavorare in modo flessibile.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|445 x 63 x 63
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
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Macchine compatibili
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Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Aree intorno alla casa e al giardino
- Muri del giardino e in pietra
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Recinzioni