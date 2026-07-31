MJ 24 ugello multi-getto
Ugello multi-getto 5 in 1 versatile per idropistole Kärcher. Facile da regolare ruotando la testa dell'ugello.
L'ugello multi-jet offre cinque tipi di getto in un'unica lancia: getti a punta, piatti, a risciacquo, a nebbia e a flusso. La lancia a getto multiplo è quindi ideale per un'ampia varietà di applicazioni. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore Quick Connect consente di passare rapidamente e facilmente a un altro accessorio per la pulizia del palmare, con una sola mano. Il palmare MJ 24 è compatibile con le idropistole Kärcher. La lancia di estensione portatile è richiesta per l'applicazione.
Caratteristiche e vantaggi
Lancia 5 getti in 1
- Cinque diversi tipi di getto in un'unica lancia.
Risparmio di tempo
- Non è necessario cambiare la lancia.
Pulizia e irrigazione tutto in uno
- Non è necessario passare a un tubo da giardino e ad una pistola.
Getto puntiforme
- Pulizia di giunture, fessure, spazi stretti e rimozione di macchie di sporco.
Getto piatto
- Pulizia di superfici e oggetti.
Getto risciacquo
- Risciacquare lo sporco.
Nebulizzatore
- Pulire la polvere o il polline dalle piante e annaffiarle delicatamente.
Getto a ventaglio
- Innaffiare le piante.
Adattattore Quick Connect
- Semplice e veloce da sostituire.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|70 x 58 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Biciclette
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Giocattoli e carretti
- Vasi per fiori
- Lava le foglie
- Impianto di irrigazione