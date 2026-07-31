L'ugello multi-jet offre cinque tipi di getto in un'unica lancia: getti a punta, piatti, a risciacquo, a nebbia e a flusso. La lancia a getto multiplo è quindi ideale per un'ampia varietà di applicazioni. Basta ruotare la testa dell'ugello per selezionare il getto giusto. L'adattatore Quick Connect consente di passare rapidamente e facilmente a un altro accessorio per la pulizia del palmare, con una sola mano. Il palmare MJ 24 è compatibile con le idropistole Kärcher. La lancia di estensione portatile è richiesta per l'applicazione.