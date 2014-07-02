Rivestimento per asse da stiro

Rivestimento per asse da stiro in cotone schiumato, ottimo per rendere la stiratura più semplice e veloce. Rivestimento ideale per ottenre capi perfettamente stirati.

Rivestimento per asse da stiro in cotone schiumato, ottimo per rendere la stiratura più semplice e veloce. Rivestimento ideale per ottenre capi perfettamente stirati. Progettato per l'asse da stiro AB 1000.

Caratteristiche e vantaggi
Materiale di alta qualità
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1200 x 380 x 5