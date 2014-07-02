Rivestimento per asse da stiro
Rivestimento per asse da stiro in cotone schiumato, ottimo per rendere la stiratura più semplice e veloce. Rivestimento ideale per ottenre capi perfettamente stirati.
Rivestimento per asse da stiro in cotone schiumato, ottimo per rendere la stiratura più semplice e veloce. Rivestimento ideale per ottenre capi perfettamente stirati. Progettato per l'asse da stiro AB 1000.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale di alta qualità
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|2,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1200 x 380 x 5