Rullo multisuperficie per FCV
Rullo multisuperficie per la pulizia delicata e la cura di tutti i pavimenti. Non lascia pelucchi, assorbente, resistente e lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Adatto per il lavapavimenti FCV 4.
Semplicemente pulito: il rullo multisuperficie per l'aspirapolvere Kärcher FCV 4 garantisce una pulizia e una cura delicate di tutti i pavimenti, anche del parquet. Il rullo multisuperficie di alta qualità è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente. Più sostenibile: il rullo è lavabile in lavatrice fino a 60 °C.
Caratteristiche e vantaggi
Particolarmente pulito
- Igienizza in diversi ambiti applicativi (bagni, cucine, fessure)
- In combinazione con il sistema a doppio serbatoio degli aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher, eliminano in modo affidabile fino al 99% di tutti i batteri dal pavimento, come dimostrato da test di laboratorio.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|250 x 57 x 57
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Parquet verniciati