Semplicemente pulito: il rullo multisuperficie per l'aspirapolvere Kärcher FCV 4 garantisce una pulizia e una cura delicate di tutti i pavimenti, anche del parquet. Il rullo multisuperficie di alta qualità è privo di pelucchi, assorbente ed estremamente resistente. Più sostenibile: il rullo è lavabile in lavatrice fino a 60 °C.