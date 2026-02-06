Set 2 filtri per aspirabriciole
Filtro ad alte prestazioni HEPA 12 (EN 1822:1998). Elimina in modo affidabile il 99,5% delle particelle più piccole di soli 0,3 µm, spore di funghi, batteri e allergeni come escrementi di acari o pollini. Per risultati ottimali, pulire il filtro ogni 2 settimane o cambiarlo ogni 6 mesi.
Caratteristiche e vantaggi
Rimuove particelle, spore fungine, batteri e allergeni come escrementi di acari e polline
Facile e veloce da cambiare
Lunga durata grazie alla regolare spazzolatura
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|2
|Colore
|Bianco
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|104 x 52 x 45
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni