Coppia di rulli in microfibra per lavapavimenti Kärcher: lavano accuratamente e delicatamente tutte le superfici dure - anche il parquet. I rulli non lasciano pelucchi, hanno un alto potere assorbente e sono molto durevoli. Oltre a quelli grigi esistono quelli gialli in modo che si possa differenziarne l'uso: bagno e cucina oppure ambienti interni ed esterni. I rulli sono lavabili in lavatrice a 60°C.