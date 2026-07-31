Set di rulli grigi per lavapavimenti
Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti duri della casa. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.
Coppia di rulli in microfibra per lavapavimenti Kärcher: lavano accuratamente e delicatamente tutte le superfici dure - anche il parquet. I rulli non lasciano pelucchi, hanno un alto potere assorbente e sono molto durevoli. Oltre a quelli grigi esistono quelli gialli in modo che si possa differenziarne l'uso: bagno e cucina oppure ambienti interni ed esterni. I rulli sono lavabili in lavatrice a 60°C.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Due colori diversi (giallo e grigio)
- Aumenta l'igiene perché le coppie di rulli possono essere adibite all'uso in una particolare area (bagno, cucina, interno, esterno)
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|300 x 60 x 60
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimenti duri
- Parquet verniciati