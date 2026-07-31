Set di rulli grigi per lavapavimenti

Due rulli in microfibra per la pulizia approfondita ma delicata dei pavimenti duri della casa. Privi di lanugine, assorbenti e resistenti. Adatti al lavaggio in lavatrice fino a 60° C.

Coppia di rulli in microfibra per lavapavimenti Kärcher: lavano accuratamente e delicatamente tutte le superfici dure - anche il parquet. I rulli non lasciano pelucchi, hanno un alto potere assorbente e sono molto durevoli. Oltre a quelli grigi esistono quelli gialli in modo che si possa differenziarne l'uso: bagno e cucina oppure ambienti interni ed esterni. I rulli sono lavabili in lavatrice a 60°C.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra di alta qualità al 100%
  • Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Due colori diversi (giallo e grigio)
  • Aumenta l'igiene perché le coppie di rulli possono essere adibite all'uso in una particolare area (bagno, cucina, interno, esterno)
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 60 x 60
Aree di applicazione
  • Pavimenti duri
  • Parquet verniciati