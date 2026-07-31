Set filtri per aspirapolvere e lavapavimenti FCV
Affidabile sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi per gli aspirapolvere e lavapavimenti KFL 1, FCV 2 e FCV 3 di Kärcher, composto da un filtro plissettato piatto e un filtro spugna.
Il sistema di filtraggio multi-fase Duo!Pure per gli aspirapolvere lavapavimenti KFL 1, FCV 2 e FCV 3, composto da un filtro plissettato piatto e un filtro in spugna, offre una protezione affidabile dall'umidità e garantisce un'eccellente filtrazione. Il filtro plissettato piatto ad alta efficienza cattura efficacemente anche le particelle più piccole presenti nell'aria. La modalità di asciugatura è ideale per l'uso su tappeti e moquette.
Caratteristiche e vantaggi
Efficace sistema di filtraggio Duo!Pure a due stadi.
- Filtrazione affidabile con filtro plissettato piatto e filtro a spugna
Facile e veloce da cambiare
Sicura e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|66 x 70 x 22
Aree di applicazione
- Kit filtro di ricambio per il purificatore d'aria AF 20 – per la purificazione dell'aria in interni