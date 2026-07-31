Il sistema di filtraggio multi-fase Duo!Pure per gli aspirapolvere lavapavimenti KFL 1, FCV 2 e FCV 3, composto da un filtro plissettato piatto e un filtro in spugna, offre una protezione affidabile dall'umidità e garantisce un'eccellente filtrazione. Il filtro plissettato piatto ad alta efficienza cattura efficacemente anche le particelle più piccole presenti nell'aria. La modalità di asciugatura è ideale per l'uso su tappeti e moquette.