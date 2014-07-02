Set O-Ring di ricambio
Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allaccimento del ferro.
Set di O-ring di ricambio per la sostituzione di O-ring per diversi accessori del pulitore a vapore. Include blocco di sicurezza, ugello dettaglio, prolunga, tubo vapore e attacco ferro. Utile set di pezzi di ricambio per un utilizzo ininterrotto.
Caratteristiche e vantaggi
O ring in gomma
- Set di ricambio per guarnizioni in gomma
- Guarnizioni di tenuta per bocchette
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 125 x 30