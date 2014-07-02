Set O-Ring di ricambio

Per una semplice sostituzione degli O-Ring sui pulitore a vapore. Il set comprende O-Ring per il tappo, per l'ugello a getto puntiforme, per la prolunga, il tubo vapore e per l'allaccimento del ferro.

Set di O-ring di ricambio per la sostituzione di O-ring per diversi accessori del pulitore a vapore. Include blocco di sicurezza, ugello dettaglio, prolunga, tubo vapore e attacco ferro. Utile set di pezzi di ricambio per un utilizzo ininterrotto.

Caratteristiche e vantaggi
O ring in gomma
  • Set di ricambio per guarnizioni in gomma
  • Guarnizioni di tenuta per bocchette
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 125 x 30