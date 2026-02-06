Spazzola Intercambiabile Home&Garden per WB 120
Per la pulizia accurata delle superfici più resistenti di casa: l'accessorio Home & Garden per la spazzola rotante.
Le setole nere per la spazzola rotante Home & Garden sono più resistenti delle setole trasparenti e rendendo più facile la rimozione dello sporco ostinato. Ideale per la pulizia delle superfici resistenti come pietra, metallo o plastica. L'accessorio è compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100.
Caratteristiche e vantaggi
Setole nere resistenti
- Facile pulizia di sporco ostinato.
Per le superfici intorno alla casa
- Ideale per la pulizia di superfici più resistenti come pietra, metallo e plastica.
Accessori opzionali
- Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
- Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|153 x 153 x 58
Aree di applicazione
- Porte del garage
- Pulizia di tetti e tettoie
- Tende/tapparelle