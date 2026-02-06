Spazzola Intercambiabile Home&Garden per WB 120

Per la pulizia accurata delle superfici più resistenti di casa: l'accessorio Home & Garden per la spazzola rotante.

Le setole nere per la spazzola rotante Home & Garden sono più resistenti delle setole trasparenti e rendendo più facile la rimozione dello sporco ostinato. Ideale per la pulizia delle superfici resistenti come pietra, metallo o plastica. L'accessorio è compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100.

Caratteristiche e vantaggi
Setole nere resistenti
  • Facile pulizia di sporco ostinato.
Per le superfici intorno alla casa
  • Ideale per la pulizia di superfici più resistenti come pietra, metallo e plastica.
Accessori opzionali
  • Più versatilità per la spazzola rotante
Compatibilità
  • Compatibile con la spazzola rotante WB 120 e con il modello precedente WB 100
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 153 x 153 x 58
Videos
Aree di applicazione
  • Porte del garage
  • Pulizia di tetti e tettoie
  • Tende/tapparelle