Spazzola WB 24
La spazzola di lavaggio WB 24 per idropistole Kärcher rimuove lo sporco ostinato da qualsiasi superficie grazie alle sue setole extra lunghe e al getto piatto integrato.
La spazzola per il lavaggio manuale WB 24, progettata appositamente per le idropsitole Kärcher, è perfetta per rimuovere lo sporco ostinato. Il getto piatto bagna la superficie da pulire in modo che le setole extra-lunghe della testina, che possono essere ruotate con incrementi di 90 °, possano raggiungere qualsiasi area. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando viene premuto il grilletto sul dispositivo, il consumo può essere controllato in modo molto efficiente e individuale. La spazzola per lavaggio manuale WB 24 è adatta perle idropistole a batteria Kärcher (KHB 5 e modelli successivi), ma non per le idropulitrici di classe da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Getto piatto integrato
- Per un consumo efficiente dell'acqua e per prolungare il tempo di funzionamento della batteria.
Setole extra lunghe e stabili
- Rimozione accurata dei depositi di sporco anche in aree difficili da raggiungere.
La testa della spazzola può essere ruotata con incrementi di 90°
- La testa della spazzola si muove facilmente, per un lavoro ergonomico e risultati eccellenti.
Adattattore Quick Connect
- Grazie al collaudato sistema Quick Connect, la sostituzione degli accessori avviene senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|198 x 79 x 107
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Biciclette
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli da giardino