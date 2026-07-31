La spazzola per il lavaggio manuale WB 24, progettata appositamente per le idropsitole Kärcher, è perfetta per rimuovere lo sporco ostinato. Il getto piatto bagna la superficie da pulire in modo che le setole extra-lunghe della testina, che possono essere ruotate con incrementi di 90 °, possano raggiungere qualsiasi area. Poiché l'acqua viene utilizzata solo quando viene premuto il grilletto sul dispositivo, il consumo può essere controllato in modo molto efficiente e individuale. La spazzola per lavaggio manuale WB 24 è adatta perle idropistole a batteria Kärcher (KHB 5 e modelli successivi), ma non per le idropulitrici di classe da K 2 a K 7.