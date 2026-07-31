Stazione di ricarica e Batteria di ricambio

Set composto da stazione di ricarica e batteria intercambiabile per WV 5 e WVP 10 Window Vacs.

Kit composto da una stazione di ricarica e batteria di ricambio per Window Vac alimentata a batteria WV 5. La batteria di riserva e il completo Window Vac alimentato a batteria possono essere caricati e conservati nella stazione di ricarica.

Caratteristiche e vantaggi
Batteria di ricambio per non interrompere il lavoro
Stazione di ricarica comoda e pratica
Salvaspazio
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 200 x 132 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo