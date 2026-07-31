Stazione di ricarica e Batteria di ricambio
Set composto da stazione di ricarica e batteria intercambiabile per WV 5 e WVP 10 Window Vacs.
Kit composto da una stazione di ricarica e batteria di ricambio per Window Vac alimentata a batteria WV 5. La batteria di riserva e il completo Window Vac alimentato a batteria possono essere caricati e conservati nella stazione di ricarica.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria di ricambio per non interrompere il lavoro
Stazione di ricarica comoda e pratica
Salvaspazio
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|200 x 132 x 50