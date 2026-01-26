Pulizia facile e uniforme: i quattro ugelli ad alta pressione eliminano lo sporco ostinato su diverse superfici e a diverse altezze. Questa testina con setole appositamente pensate per la pulizia di facciate, superfici in vetro e pareti in generale, protegge l'utilizzatore dagli spruzzi d'acqua e scorre delicatamente senza danneggiare anche le superfici più delicate. Le setoline abrasive supportano la rimozione dello sporco e garantiscono una pulizia delicata delle superfici mentre il panno in microfibra garantisce la rimozione di ogni residuo. Compatibile con lancia telescopica TLA 4.