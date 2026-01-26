Testina con spazzolone e pad in microfibra con aggancio per lancia telescopica TLA 4
Pulisci facciate e superfici in vetro grazie all'alta pressione e alle setole performanti della testina con spazzolone compatibile con la lancia telescopica TLA4 per idropulitrici.
Pulizia facile e uniforme: i quattro ugelli ad alta pressione eliminano lo sporco ostinato su diverse superfici e a diverse altezze. Questa testina con setole appositamente pensate per la pulizia di facciate, superfici in vetro e pareti in generale, protegge l'utilizzatore dagli spruzzi d'acqua e scorre delicatamente senza danneggiare anche le superfici più delicate. Le setoline abrasive supportano la rimozione dello sporco e garantiscono una pulizia delicata delle superfici mentre il panno in microfibra garantisce la rimozione di ogni residuo. Compatibile con lancia telescopica TLA 4.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio intercambiabileCambio semplice senza attrezzi per l'applicazione su superfici dure o sensibili (vetro).
Quattro ugelli ad alta pressioneEfficace eliminazione dello sporco ostinato e alte prestazioni di superficie.
Cerniera tra coperchio e telaioL'attacco si adatta alla superficie, rendendo così sempre possibile una buona superficie di contatto.
Tampone in microfibra staccabile e lavabile
- Il pad in microfibra può essere lavato a 60 °C.
Specifiche
Dati tecnici
|Composizione della fibra tessile
|70% poliestere; 30% poliammide
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|194 x 338 x 160
Aree di applicazione
- Facciata
- Serre
- Parabrezza
RICAMBI Testina con spazzolone e pad in microfibra con aggancio per lancia telescopica TLA 4
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.