Pulisci facciate e superfici in vetro grazie all'alta pressione e alle setole performanti della testina con spazzolone compatibile con la lancia telescopica TLA4 per idropulitrici.

Pulizia facile e uniforme: i quattro ugelli ad alta pressione eliminano lo sporco ostinato su diverse superfici e a diverse altezze. Questa testina con setole appositamente pensate per la pulizia di facciate, superfici in vetro e pareti in generale, protegge l'utilizzatore dagli spruzzi d'acqua e scorre delicatamente senza danneggiare anche le superfici più delicate. Le setoline abrasive supportano la rimozione dello sporco e garantiscono una pulizia delicata delle superfici mentre il panno in microfibra garantisce la rimozione di ogni residuo. Compatibile con lancia telescopica TLA 4.

Caratteristiche e vantaggi
Telaio intercambiabile
Cambio semplice senza attrezzi per l'applicazione su superfici dure o sensibili (vetro).
Quattro ugelli ad alta pressione
Efficace eliminazione dello sporco ostinato e alte prestazioni di superficie.
Cerniera tra coperchio e telaio
L'attacco si adatta alla superficie, rendendo così sempre possibile una buona superficie di contatto.
Tampone in microfibra staccabile e lavabile
  • Il pad in microfibra può essere lavato a 60 °C.
Specifiche

Dati tecnici

Composizione della fibra tessile 70% poliestere; 30% poliammide
Colore nero
Peso (kg) 0,6
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 194 x 338 x 160
  • Facciata
  • Serre
  • Parabrezza
