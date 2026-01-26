TLA 4 + Facade cleaner

Set composto dalla lancia telescopica TLA 4 e dall'accessorio per la pulizia di facciate e vetri. Per raggiungere superfici di difficile accesso, come le facciate delle case o le verande.

Con la lancia telescopica si possono pulire rapidamente e senza sforzo anche le aree difficilmente accessibili, come le facciate. La cerniera regolabile a 180 gradi è un altro vantaggio e rende possibile la pulizia di verande, tetti inclinati e carport. Grazie all'utilizzo dell'accessorio per la pulizia di facciate e vetri, tutte le aree difficilmente accessibili vengono pulite in modo uniforme ed efficace. I quattro ugelli ad alta pressione eliminano lo sporco ostinato su varie superfici.

Caratteristiche e vantaggi
TLA 4 + Facade cleaner: Cerniera regolabile
Cerniera regolabile
Applicazione flessibile
TLA 4 + Facade cleaner: Comodo telescopio
Comodo telescopio
I tubi possono essere estratti facilmente e comodamente premendo un pulsante.
TLA 4 + Facade cleaner: Compreso l'accessorio per la pulizia di facciate e vetri
Compreso l'accessorio per la pulizia di facciate e vetri
Per la pulizia uniforme ed efficace di aree difficilmente accessibili.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 3,4
Peso con imballo (kg) 4,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 3780 x 338 x 223
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Facciata
  • Serre
  • Pulizia di tetti e tettoie
  • Finestre e superfici vetrate
Accessori
RICAMBI TLA 4 + Facade cleaner

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.