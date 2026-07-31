Accessorio per idropulitrici con una portata d'acqua da 1.100 a 1.300 l / h: iSolar 400 è una spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di lavoro di 400 mm. È particolarmente adatto per la pulizia di impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni in quanto leggero e maneggevole. Ciò significa che i sistemi elevati possono anche essere puliti in modo rapido e conveniente.