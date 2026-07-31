Testina iSolar 400 Advanced

La spazzola a disco ad acqua iSolar 400 (larghezza di lavoro 400 mm) è progettata per portate d'acqua di 1.100-1.300 l / h. Per impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni (compresi i sistemi elevati).

Accessorio per idropulitrici con una portata d'acqua da 1.100 a 1.300 l / h: iSolar 400 è una spazzola a disco azionata ad acqua con una larghezza di lavoro di 400 mm. È particolarmente adatto per la pulizia di impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni in quanto leggero e maneggevole. Ciò significa che i sistemi elevati possono anche essere puliti in modo rapido e conveniente.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 1100 / 1300
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Diametro (mm) 400
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,5
Aree di applicazione
  • Pulizia dei sistemi di pannelli solari
Accessori