Tubo ad alta pressione, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS

Con attacco avvolgitubo AVS e tubo flessibile ad alta pressione (ID 6, lunghezza 15 m, pressione fino a 250 bar) con connessione a vite manuale EASY! Lock.

Tubo flessibile ad alta pressione da 15 m con connettore brevettato (rotante) per pistola grilletto AVS e connettore per nipplo per avvolgitubo.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 6
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 15
Attacco filettato 1 EASY!Lock / 1 raccordo per avvolgitubo AVS
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2,5