Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar
Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar
Specifiche
Dati tecnici
|ID ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|max. 155
|Pressione max. (bar)
|250
|Lunghezza (m)
|20
|Attacco filettato
|2 x M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|4,5