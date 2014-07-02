Tubo ad alta pressione per uso alimentare, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 250
Lunghezza (m) 20
Attacco filettato 2 x M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,5