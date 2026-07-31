Testa di spruzzo M63E

Testa compatta per la pulizia interna in acciaio inossidabile per la pulizia interna di fusti e contenitori con aperture di 65 mm o più.

La testina compatta per la pulizia interna è ideale per la pulizia interna di tini e contenitori con un'apertura di 65 millimetri o più. La testina di pulizia è azionata da un motore elettrico da 24 volt CA 50/60 hertz. La bassa tensione di 24 volt garantisce la massima sicurezza quando la testina di pulizia viene utilizzata in aree di applicazione umide. Gli ugelli ruotano attorno a due assi a velocità costante, raggiungendo ogni centimetro del contenitore. Con un peso di soli 4,9 chilogrammi, non sono necessari dispositivi di sospensione aggiuntivi. Operativo fino a 140 bar, 3000 l/h e una temperatura massima dell'acqua di 90 °C. La lunghezza della testa misura complessivamente 1256 millimetri e la profondità di immersione è di 915 millimetri. La testina per la pulizia degli interni può essere collegata in modo rapido e semplice tramite un tubo ad alta pressione ad un'idropulitrice ad acqua fredda o ad acqua calda.

Caratteristiche e vantaggi
Testa di spruzzo M63E: Azionamento tramite motore elettrico 24 V 50/60 Hz.
Azionamento tramite motore elettrico 24 V 50/60 Hz.
Velocità di rotazione costante indipendentemente dalla portata o dalla pressione dell'acqua. Tensione di sicurezza 24 V Maggiore sicurezza sul lavoro.
Testa di spruzzo M63E: Molto agile
Molto agile
Rotazione lenta ed elevata pressione di esercizio per un risultato di pulizia ottimale. Adatto per portate d'acqua fino a 3000 l/h e alta pressione fino a 140 bar. Adatto per la pulizia interna delle botti, ma anche di vasche di medie e grandi dimensioni.
Testa di spruzzo M63E: Design intelligente
Design intelligente
Particolarmente facile da usare e con poca manutenzione richiesta. Manipolazione facile - Utilizzo con una sola mano della testa nel contenitore. Velocità di rotazione regolare per risultati di pulizia costanti.
Telaio in acciaio inox (1.4301)
  • Materiale di alta qualità per una lunga durata.
  • Adatto per acqua contenente detergente Kärcher.
  • Adatto per temperature dell'acqua fino a 90 °C.
Leggero con dimensioni compatte
  • Utilizzo versatile e flessibile.
  • Adatto per la pulizia interna di contenitori con aperture da 65 mm.
  • Con un peso di soli 4,9 kg, non sono necessari dispositivi di sospensione aggiuntivi.
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento alta pressione G3/8″
Guidare Elettrico
Nr. bocchette (Pezzo(i)) 1 / 4
Resa (l/h) 3000
Velocità (rpm) 19
Lunghezza di carico (mm) 915
Voltaggio (V) 24
Frequenza (Hz) 50 - 60
Pressione (bar) max. 140
Apertura del serbatoio (mm) min. 65
Temperatura (°C) max. 90
Peso (kg) 4,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 7,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1256
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Adatto anche per la pulizia all'interno dei contenitori IBC (serbatoi)
  • Per la pulizia all'interno di serbatoi (industria, logistica, servizi pubblici)
  • Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
  • Per la pulizia dei contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti chimici
  • Per pulire i contenitori utilizzati per il trasporto degli alimenti
  • Per la pulizia di contenitori fissi nell'industria alimentare e chimica
Accessori