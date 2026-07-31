La testina compatta per la pulizia interna è ideale per la pulizia interna di tini e contenitori con un'apertura di 65 millimetri o più. La testina di pulizia è azionata da un motore elettrico da 24 volt CA 50/60 hertz. La bassa tensione di 24 volt garantisce la massima sicurezza quando la testina di pulizia viene utilizzata in aree di applicazione umide. Gli ugelli ruotano attorno a due assi a velocità costante, raggiungendo ogni centimetro del contenitore. Con un peso di soli 4,9 chilogrammi, non sono necessari dispositivi di sospensione aggiuntivi. Operativo fino a 140 bar, 3000 l/h e una temperatura massima dell'acqua di 90 °C. La lunghezza della testa misura complessivamente 1256 millimetri e la profondità di immersione è di 915 millimetri. La testina per la pulizia degli interni può essere collegata in modo rapido e semplice tramite un tubo ad alta pressione ad un'idropulitrice ad acqua fredda o ad acqua calda.