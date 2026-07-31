Testa di spruzzo M63E
Testa compatta per la pulizia interna in acciaio inossidabile per la pulizia interna di fusti e contenitori con aperture di 65 mm o più.
La testina compatta per la pulizia interna è ideale per la pulizia interna di tini e contenitori con un'apertura di 65 millimetri o più. La testina di pulizia è azionata da un motore elettrico da 24 volt CA 50/60 hertz. La bassa tensione di 24 volt garantisce la massima sicurezza quando la testina di pulizia viene utilizzata in aree di applicazione umide. Gli ugelli ruotano attorno a due assi a velocità costante, raggiungendo ogni centimetro del contenitore. Con un peso di soli 4,9 chilogrammi, non sono necessari dispositivi di sospensione aggiuntivi. Operativo fino a 140 bar, 3000 l/h e una temperatura massima dell'acqua di 90 °C. La lunghezza della testa misura complessivamente 1256 millimetri e la profondità di immersione è di 915 millimetri. La testina per la pulizia degli interni può essere collegata in modo rapido e semplice tramite un tubo ad alta pressione ad un'idropulitrice ad acqua fredda o ad acqua calda.
Caratteristiche e vantaggi
Azionamento tramite motore elettrico 24 V 50/60 Hz.Velocità di rotazione costante indipendentemente dalla portata o dalla pressione dell'acqua. Tensione di sicurezza 24 V Maggiore sicurezza sul lavoro.
Molto agileRotazione lenta ed elevata pressione di esercizio per un risultato di pulizia ottimale. Adatto per portate d'acqua fino a 3000 l/h e alta pressione fino a 140 bar. Adatto per la pulizia interna delle botti, ma anche di vasche di medie e grandi dimensioni.
Design intelligenteParticolarmente facile da usare e con poca manutenzione richiesta. Manipolazione facile - Utilizzo con una sola mano della testa nel contenitore. Velocità di rotazione regolare per risultati di pulizia costanti.
Telaio in acciaio inox (1.4301)
- Materiale di alta qualità per una lunga durata.
- Adatto per acqua contenente detergente Kärcher.
- Adatto per temperature dell'acqua fino a 90 °C.
Leggero con dimensioni compatte
- Utilizzo versatile e flessibile.
- Adatto per la pulizia interna di contenitori con aperture da 65 mm.
- Con un peso di soli 4,9 kg, non sono necessari dispositivi di sospensione aggiuntivi.
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento alta pressione
|G3/8″
|Guidare
|Elettrico
|Nr. bocchette (Pezzo(i))
|1 / 4
|Resa (l/h)
|3000
|Velocità (rpm)
|19
|Lunghezza di carico (mm)
|915
|Voltaggio (V)
|24
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Pressione (bar)
|max. 140
|Apertura del serbatoio (mm)
|min. 65
|Temperatura (°C)
|max. 90
|Peso (kg)
|4,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|7,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1256
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
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- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14 -4MX Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4MX Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 MX Plus
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- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDC advanced
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/16-4 ST Gas LPG
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Aree di applicazione
- Adatto anche per la pulizia all'interno dei contenitori IBC (serbatoi)
- Per la pulizia all'interno di serbatoi (industria, logistica, servizi pubblici)
- Per la pulizia di contenitori/depositi nell'industria alimentare, cosmetica e chimica
- Per la pulizia dei contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti chimici
- Per pulire i contenitori utilizzati per il trasporto degli alimenti
- Per la pulizia di contenitori fissi nell'industria alimentare e chimica