Tubo Aspirazione, DN 35

Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con DN 35 e 505 mm di lunghezza per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher.

Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile lungo 0,5 m (ID 35) per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Ideale per applicazioni frequenti di aspirazione di liquidi e per l'aspirazione di componenti corrosivi.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 1
Materiale acciaio inossidabile
Lunghezza (mm) 505
Colore argento
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 505 x 37 x 37
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