Tubo Aspirazione, DN 35
Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con DN 35 e 505 mm di lunghezza per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher.
Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile lungo 0,5 m (ID 35) per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Ideale per applicazioni frequenti di aspirazione di liquidi e per l'aspirazione di componenti corrosivi.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Materiale
|acciaio inossidabile
|Lunghezza (mm)
|505
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|505 x 37 x 37