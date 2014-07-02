Aspiratore solidi liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatamente, Tact², con filtro piatto e galleggiante elettronico, rappresenta la soluzione ideale nei cantieri edili, nel settore alimentare, nell'industria automobilistica o nell'industria in generale. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact che permette una potenza di lavoro sempre ottimale e di mantenere il filtro pulito senza dover interrompere il ciclo di lavoro, garantisce una produttività maggiore. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni assicurano una eccezionale trasportabilità. Il sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione si attiva quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Il filtro plissettato piatto si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori possono essere riposti sul dispositivo. L'aspiratore è dotato anche di sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche.