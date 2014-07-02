Bidone aspiratutto NT 65/2 Tact²
I sistemi Kärcher Tact² sono apprezzati come sistemi specializzati, grazie alle eccellenti prestazioni e alla solida struttura. L'NT 65/2 Tact² è dotato di serie del pacchetto antistatico.
Aspiratore solidi liquidi con 2 motori di aspirazione azionabili separatamente, Tact², con filtro piatto e galleggiante elettronico, rappresenta la soluzione ideale nei cantieri edili, nel settore alimentare, nell'industria automobilistica o nell'industria in generale. Dotato del sistema di pulizia automatico del filtro Tact che permette una potenza di lavoro sempre ottimale e di mantenere il filtro pulito senza dover interrompere il ciclo di lavoro, garantisce una produttività maggiore. I grandi interruttori ne garantiscono un facile utilizzo e le ruote di grandi dimensioni assicurano una eccezionale trasportabilità. Il sistema di bloccaggio automatico dell’aspirazione si attiva quando il vano raccolta ha raggiunto il massimo livello di riempimento. Il filtro plissettato piatto si trova all’interno della testata turbina e consente l’utilizzo completo della capacità del contenitore. Attraverso il tubo di scarico facilmente accessibile i liquidi possono essere smaltiti senza problemi. Grazie alla possibilità di stoccaggio tutti gli accessori possono essere riposti sul dispositivo. L'aspiratore è dotato anche di sistema antistatico per scaricare le cariche elettrostatiche.
Caratteristiche e vantaggi
Facile da trasportareArchetto di spinta e ruote aumentano la facilità di trasporto.
Vano accessori capiente e ordinatoBocchetta pavimenti sempre pronta
Tact 2 sistema di pulizia filtro automaticoIl filtro plissettato piatto viene colpito da un getto d'aria che lo pulisce accuratamente e si può togliere senza sporcarsi le mani La polvere non intasa il filtro. Si possono aspirare fino a 1000 kg di polvere sottile classe A senza sostituire il filtro.
Vano accessori capiente e ordinato
- Vano porta accessori e attrezzi a bordo
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|2 x 74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|65
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Potenza assorbita (W)
|max. 2760
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|24,5
|Peso con imballo (kg)
|31,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|575 x 490 x 880
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Tubo di evacuazione (resistente all'olio)
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Sistema antistatico
- Pulizia filtro: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
- Paracolpi
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno