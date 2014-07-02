Tubo di aspirazione - al metro

Tubo spiralato 19mm, 3/4", a prova di vuoto Disponibile in matasse da 25m per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati

Tubo spiralato resistente al vuoto da 3/4 ", 25 m disponibile alla rinfusa per uso generale. Il tubo può essere tagliato alla lunghezza richiesta. Può essere utilizzato insieme agli adattatori Kärcher e ai filtri di aspirazione Kärcher come set singoli. Ideale per il collegamento a pompe sommerse, pompe da giardino, pompe sommerse, pompe ad alta pressione per uso domestico.

Caratteristiche e vantaggi
Al metro
  • I tubi flessibili possono essere tagliati a lunghezze individuali. Possono essere utilizzati come kit di tubi di aspirazione individuali in combinazione con pezzi di collegamento e filtri di aspirazione.
Tubo flessibile a spirale resistente al vuoto
  • Tubo flessibile per il prelievo e il pompaggio dell'acqua
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 25
Diametro 3/4″
Colore nero
Peso (kg) 4,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 4,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 380 x 380 x 152
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti