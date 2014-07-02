Tubo sturatubi, DN 6

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)

Tubi A.P. particolarmente flessibili per la pulizia interna di tubi, scarichi, ecc.... (filetto per allacciare ugello R 1/8)

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile in PVC ad alta pressione molto flessibile
Connessione: 1/8 "
Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 140
Attacco filettato M22 x 1,5
Lunghezza (m) 20
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7