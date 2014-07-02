Ugello per materassi

Per la facile ed accurata pulitura dei materassi e di piccoli spazi difficilmente raggiungibili.

Ugello speciale per materasso per l'aspirazione igienica di letti, materassi, cuscini e nicchie dentro e intorno ai letti. Una pulizia accurata è importante dentro e intorno ai letti poiché la polvere si accumula sulle superfici tessili e può causare allergie. Il pratico strumento per fessure rimuove la polvere e penetra negli angoli difficili da raggiungere. Acari e polvere non hanno alcuna possibilità.

Caratteristiche e vantaggi
L'ugello corrisponde alla forma dei materassi
  • Rimuove accuratamente lo sporco dai materassi meglio degli strumenti di tappezzeria convenzionali
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 170 x 103 x 40
Aree di applicazione
  • Materassi