Ugello speciale per materasso per l'aspirazione igienica di letti, materassi, cuscini e nicchie dentro e intorno ai letti. Una pulizia accurata è importante dentro e intorno ai letti poiché la polvere si accumula sulle superfici tessili e può causare allergie. Il pratico strumento per fessure rimuove la polvere e penetra negli angoli difficili da raggiungere. Acari e polvere non hanno alcuna possibilità.