Ugello per materassi
Per la facile ed accurata pulitura dei materassi e di piccoli spazi difficilmente raggiungibili.
Ugello speciale per materasso per l'aspirazione igienica di letti, materassi, cuscini e nicchie dentro e intorno ai letti. Una pulizia accurata è importante dentro e intorno ai letti poiché la polvere si accumula sulle superfici tessili e può causare allergie. Il pratico strumento per fessure rimuove la polvere e penetra negli angoli difficili da raggiungere. Acari e polvere non hanno alcuna possibilità.
Caratteristiche e vantaggi
L'ugello corrisponde alla forma dei materassi
- Rimuove accuratamente lo sporco dai materassi meglio degli strumenti di tappezzeria convenzionali
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|170 x 103 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Materassi