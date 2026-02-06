Ugello pulizia tubi

Caratteristiche e vantaggi
Ugello pulizia tubi: Quattro getti ad alta pressione all'indietro
Quattro getti ad alta pressione all'indietro
Il tubo viene automaticamente spinto in avanti nel condotto dalla pressione dell'acqua.
Ugello pulizia tubi: Forma dell'ugello ottimizzata
Forma dell'ugello ottimizzata
Il collegamento senza sporgenze al tubo flessibile riduce al minimo il rischio che l'ugello resti incastrato nel tubo.
Ugello pulizia tubi: Potente pulizia ad alta pressione
Potente pulizia ad alta pressione
Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 18 x 14 x 14
Aree di applicazione
  • Pulizia dei tubi
  • Pulizia dei canali di scolo
  • Pulizia degli scarichi