Ugello pulizia tubi
Caratteristiche e vantaggi
Quattro getti ad alta pressione all'indietroIl tubo viene automaticamente spinto in avanti nel condotto dalla pressione dell'acqua.
Forma dell'ugello ottimizzataIl collegamento senza sporgenze al tubo flessibile riduce al minimo il rischio che l'ugello resti incastrato nel tubo.
Potente pulizia ad alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|18 x 14 x 14
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pulizia dei tubi
- Pulizia dei canali di scolo
- Pulizia degli scarichi