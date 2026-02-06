Il pratico e versatile kit per la pulizia di tubi, scarichi e pluviali e per la rimozione efficace di ostruzioni. La fornitura include due diversi ugelli, che possono essere sostituiti rapidamente grazie al collegamento a vite. L'ugello a getto ha una potente spinta in avanti con quattro getti ad alta pressione rivolti all'indietro, ideale per pluviali e per la rimozione di ostruzioni causate da corpi solidi. L'ugello rotante viene utilizzato per la pulizia di manutenzione preventiva. Il suo sistema di pulizia a 360° rimuove efficacemente i depositi dalle pareti interne dei tubi. Questo previene la formazione di ostruzioni. La forma degli ugelli è ottimizzata per garantire che non vi siano pieghe nel punto di collegamento al tubo ad alta pressione. Questo riduce al minimo il rischio che l'ugello rimanga incastrato nel tubo. Il tubo flessibile di qualità da 15 metri è rinforzato con una treccia tessile, per una facile maneggevolezza in sistemi di tubazioni angolati. Il tubo è dotato di protezione antipiega e raccordi in ottone per una lunga durata. Adatto per l'uso sia in casa che in esterni, in combinazione con tutte le idropulitrici Kärcher di classe da K 2 a K 7.