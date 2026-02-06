Set stutatubi da 15 metri
Kit per la pulizia delle tubature con tubo flessibile da 15 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per la rimozione di intasamenti. Con pratico sistema di sostituzione e due ugelli inclusi.
Il pratico e versatile kit per la pulizia di tubi, scarichi e pluviali e per la rimozione efficace di ostruzioni. La fornitura include due diversi ugelli, che possono essere sostituiti rapidamente grazie al collegamento a vite. L'ugello a getto ha una potente spinta in avanti con quattro getti ad alta pressione rivolti all'indietro, ideale per pluviali e per la rimozione di ostruzioni causate da corpi solidi. L'ugello rotante viene utilizzato per la pulizia di manutenzione preventiva. Il suo sistema di pulizia a 360° rimuove efficacemente i depositi dalle pareti interne dei tubi. Questo previene la formazione di ostruzioni. La forma degli ugelli è ottimizzata per garantire che non vi siano pieghe nel punto di collegamento al tubo ad alta pressione. Questo riduce al minimo il rischio che l'ugello rimanga incastrato nel tubo. Il tubo flessibile di qualità da 15 metri è rinforzato con una treccia tessile, per una facile maneggevolezza in sistemi di tubazioni angolati. Il tubo è dotato di protezione antipiega e raccordi in ottone per una lunga durata. Adatto per l'uso sia in casa che in esterni, in combinazione con tutte le idropulitrici Kärcher di classe da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Pratico sistema di cambio con due ugelli diversiSemplici sostituzioni degli ugelli. Ugello a getto con potente erogazione, ideale per la pulizia delle tubazioni pluviali e la rimozione degli intasamenti. Ugello rotante con effetto pulente a 360° – per una pulizia di manutenzione efficace dell'interno dei tubi per prevenire intasamenti.
Potente pulizia ad alta pressioneSblocca rapidamente ed efficacemente gli intasamenti nei tubi. Applicazione ecologica senza prodotti chimici. Il tubo viene automaticamente spinto in avanti nel condotto dalla pressione dell'acqua.
Tubo flessibile con treccia tessileFacile da usare nei sistemi di tubazioni angolate. Progettato per una facile conservazione.
Forma dell'ugello ottimizzata
- Il collegamento senza sporgenze al tubo flessibile riduce al minimo il rischio che l'ugello resti incastrato nel tubo.
- Design compatto per la massima libertà di movimento.
Raccordi e ugelli realizzati in ottone resistente e acciaio inossidabile
- Durevole e resistente
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con imballo (kg)
|1,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|250 x 250 x 80
Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Pulizia dei tubi
- Pulizia dei canali di scolo
- Pulizia degli scarichi
Accessori
RICAMBI Set stutatubi da 15 metri
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.