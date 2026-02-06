Set stutatubi da 7,5 metri

Kit per la pulizia delle tubature con tubo flessibile da 7,5 m per la pulizia di tubature, scarichi e pluviali e per la rimozione di intasamenti. Con pratico sistema di sostituzione e due ugelli inclusi.

Il pratico e versatile kit per la pulizia di tubi, scarichi e pluviali e per la rimozione efficace di ostruzioni. La fornitura include due diversi ugelli, che possono essere sostituiti rapidamente grazie al collegamento a vite. L'ugello a getto ha una potente spinta in avanti con quattro getti ad alta pressione rivolti all'indietro, ideale per pluviali e per la rimozione di ostruzioni causate da corpi solidi. L'ugello rotante viene utilizzato per la pulizia di manutenzione preventiva. Il suo sistema di pulizia a 360° rimuove efficacemente i depositi dalle pareti interne dei tubi. Questo previene la formazione di ostruzioni. La forma degli ugelli è ottimizzata per garantire che non vi siano pieghe nel punto di collegamento al tubo flessibile ad alta pressione. Ciò riduce al minimo il rischio che l'ugello rimanga incastrato nel tubo. Il tubo flessibile di alta qualità da 7,5 metri è rinforzato con una treccia tessile, per una facile maneggevolezza in sistemi di tubazioni angolati. Il tubo è dotato di protezione antipiega e raccordi in ottone per una lunga durata. Adatto all'impiego sia in ambito domestico che in ambito esterno in combinazione con tutte le idropulitrici Kärcher delleclassi da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Set stutatubi da 7,5 metri: Pratico sistema di cambio con due ugelli diversi
Semplici sostituzioni degli ugelli. Ugello a getto con potente erogazione, ideale per la pulizia delle tubazioni pluviali e la rimozione degli intasamenti. Ugello rotante con effetto pulente a 360° – per una pulizia di manutenzione efficace dell'interno dei tubi per prevenire intasamenti.
Set stutatubi da 7,5 metri: Potente pulizia ad alta pressione
Sblocca rapidamente ed efficacemente gli intasamenti nei tubi. Applicazione ecologica senza prodotti chimici. Il tubo viene automaticamente spinto in avanti nel condotto dalla pressione dell'acqua.
Set stutatubi da 7,5 metri: Tubo flessibile con treccia tessile
Facile da usare nei sistemi di tubazioni angolate. Progettato per una facile conservazione.
Forma dell'ugello ottimizzata
  • Il collegamento senza sporgenze al tubo flessibile riduce al minimo il rischio che l'ugello resti incastrato nel tubo.
  • Design compatto per la massima libertà di movimento.
Raccordi e ugelli realizzati in ottone resistente e acciaio inossidabile
  • Durevole e resistente
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 245 x 245 x 55

Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).

Aree di applicazione
  • Pulizia dei tubi
  • Pulizia dei canali di scolo
  • Pulizia degli scarichi
