Ugello rotante pulizia tubi D30/090
Il getto della matita rotante inclinato in avanti rimuove lo sporco più ostinato. I tre getti inclinati all'indietro assicurano il necessario movimento in avanti e una comoda maneggevolezza.
L'innovativo e potente dispositivo per la pulizia dello sporco (Ø 30 mm) combina i vantaggi di uno strumento per lo sporco con le proprietà degli ugelli per la pulizia dei tubi. Il getto rotante della matita dell'ugello rotante è inclinato in avanti e completa anche lo sporco più ostinato. I tre getti, che sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 °, garantiscono il necessario movimento in avanti e garantiscono una facile maneggevolezza.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|30
|Dimensione ugello ( )
|90
|Filettatura
|R 1/8"
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1