Schiumogeno FJ 24 per la diffusione di detergenti Home & Garden con idropistole Kärcher. Semplicissimo da utilizzare: basta riempire il serbatoio da 0,3 litri con detergente, collegare l'ugello schiumogeno e cominciare. Grazie alla schiuma, che assicura una pulizia accurata, e al livello del getto, che può essere ruotato secondo necessità, tutte le attività di pulizia risultano semplici ed efficaci. L'aggiunta di detergente può essere controllata comodamente utilizzando il pulsante giallo sull'ugello. L'ugello schiuma FJ 24 è adatto per l'uso con idropistole a batteria Kärcher (KHB 5 e modelli successivi), ma non per idropulitrici di classe da K 2 a K 7.