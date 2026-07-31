Ugello schiuma FJ 24
Schiumogeno FJ 24 per la diffusione di detergenti Home & Garden con idropistole Kärcher.
Schiumogeno FJ 24 per la diffusione di detergenti Home & Garden con idropistole Kärcher. Semplicissimo da utilizzare: basta riempire il serbatoio da 0,3 litri con detergente, collegare l'ugello schiumogeno e cominciare. Grazie alla schiuma, che assicura una pulizia accurata, e al livello del getto, che può essere ruotato secondo necessità, tutte le attività di pulizia risultano semplici ed efficaci. L'aggiunta di detergente può essere controllata comodamente utilizzando il pulsante giallo sull'ugello. L'ugello schiuma FJ 24 è adatto per l'uso con idropistole a batteria Kärcher (KHB 5 e modelli successivi), ma non per idropulitrici di classe da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Contenitore con volume di 0,3 litri
- Il contenitore contiene detergente sufficiente per una carica della batteria.
Facile cambio del detergente
- Pulizia senza fatica con l'idropistola Kärcher compatibile.
Schiuma potente
- Pulizia senza fatica di tutte le superfici.
Contenitore detergente trasparente
- Livello di riempimento del contenitore sempre visibile.
Angolo di spruzzo regolabile
- Consente di lavorare comodamente in verticale e in orizzontale.
Adattattore Quick Connect
- Grazie al collaudato sistema Quick Connect, la sostituzione degli accessori avviene senza fatica.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,2
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|205 x 93 x 132
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Balconi
- Vasi per fiori
- Oggetti decorativi (vasi per piante, ecc.)
- Biciclette
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
- Giocattoli da giardino
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Bidoni della spazzatura
- Tende/tapparelle
Accessori
Detergenti
RICAMBI Ugello schiuma FJ 24
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