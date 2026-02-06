Le attività di pulizia sono più semplici e più facili grazie al kit di pulizia VC. Le aree difficili da raggiungere vengono comodamente pulite con gli accessori. Il kit contiene un ugello a fessura, un set di aspirazione dei capelli, un raccordo flessibile e quattro diverse spazzole. Inoltre, è incluso un raccordo aggiuntivo che può essere collegato a varie parti accessorie. L'accessorio VC ha un design ergonomico ed è facile da usare.