VC Cleaning Kit
Il kit di pulizia VC estende la varietà di applicazioni per la gamma di aspirapolvere. Questo rende le operazioni di pulizia più semplici e facili.
Le attività di pulizia sono più semplici e più facili grazie al kit di pulizia VC. Le aree difficili da raggiungere vengono comodamente pulite con gli accessori. Il kit contiene un ugello a fessura, un set di aspirazione dei capelli, un raccordo flessibile e quattro diverse spazzole. Inoltre, è incluso un raccordo aggiuntivo che può essere collegato a varie parti accessorie. L'accessorio VC ha un design ergonomico ed è facile da usare.
Caratteristiche e vantaggi
Accessorio adatto per gli aspirapolvere Kärcher VC 2 e VC 3
Kit di accessori completo
- Con la vasta gamma di accessori, numerose attività di pulizia della casa sono ora più facili da gestire.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|410 x 308 x 80
Aree di applicazione
- Aree difficili da raggiungere.