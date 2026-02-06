VC Cleaning Kit

Il kit di pulizia VC estende la varietà di applicazioni per la gamma di aspirapolvere. Questo rende le operazioni di pulizia più semplici e facili.

Le attività di pulizia sono più semplici e più facili grazie al kit di pulizia VC. Le aree difficili da raggiungere vengono comodamente pulite con gli accessori. Il kit contiene un ugello a fessura, un set di aspirazione dei capelli, un raccordo flessibile e quattro diverse spazzole. Inoltre, è incluso un raccordo aggiuntivo che può essere collegato a varie parti accessorie. L'accessorio VC ha un design ergonomico ed è facile da usare.

Caratteristiche e vantaggi
Accessorio adatto per gli aspirapolvere Kärcher VC 2 e VC 3
Kit di accessori completo
  • Con la vasta gamma di accessori, numerose attività di pulizia della casa sono ora più facili da gestire.
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,5
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 410 x 308 x 80
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Aree difficili da raggiungere.