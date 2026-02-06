Aspirapolvere a batteria BLV 36-240 Battery
Il potente BLV 36-240 soffia, aspira e raccoglie i rifiuti del giardino. anche quelli bagnati. Il tubo di aspirazione e quello di soffiaggio possono essere rimossi separatamente.
Foglie bagnate, erba e residui di potatura sono difficili da rimuovere, specialmente dagli angoli più difficili da raggiungere. Il nostro soffiatore aspiratore BLV 36-240 può fare tutto il lavoro per te. Grazie al potere del soffiaggio a 770 mh, il potente soffiatore rimuove anche i residui di giardinaggio più ostinati. La potenza può essere facilmente adattabile, così da poter scegliere fra la maggior durata della batteria o la potenza. Inoltre, un'altra leva permette di cambiare dalla funzione soffiante a quella aspirante, che possono essere usate in combinazione. Per prevenire l'affaticamento, è stata posta attenzione sull'ergonomicità grazie alle due maniglie che assicurano una corretta distribuzione del peso e alle rotelle rimuovibili che permettono di trascinare la macchina su ogni tipo di terreno. Questo rende il lavoro moltro facile ed efficiente. I tubi di aspirazione e di soffiaggio possono essere rimossi separatamente. La batteria non è inclusa.
Caratteristiche e vantaggi
I tubi di aspirazione e soffiaggio possono essere rimossi individualmenteLavoro senza fatica grazie alla riduzione del peso con parti smontabili separatamente.
Regolazione della velocità variabilePermette di adattare continuamente la velocità a seconda dell'attività.
Leva selettrice per l'impostazione della funzioneRegolazione continua tra aspirazione e soffiaggio, anche con possibilità di funzione combinata.
Impugnatura a due mani
- Assicura una distribuzione del peso ideale e una facile maneggevolezza.
Rulli guida rimovibili
- Rende il lavoro più semplice ed efficiente allo stesso tempo.
Volume sacco da 45 litri
- Garantisce un funzionamento ininterrotto per lunghi periodi.
Ruota di triturazione in metallo
- Migliora la resa di trinciatura e prolunga la durata del dispositivo.
Motore brushless
- Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Ugello piatto rimovibile
- Per una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Specifiche
Dati tecnici
|Dispositivo alimentato a batteria
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Trazione
|Motore brushless
|Pulsante Turbo boost
|no
|Regolatore velocità
|sì
|Livello di rumorosità durante il funzionamento (dB(A))
|104
|Modalità ventilatore, velocità dell'aria (km/h)
|max. 240
|Velocità modalità di aspirazione (km/h)
|max. 130
|catch bag volume (l)
|45
|Voltaggio (V)
|36
|Potenza per ricarica della batteria - Modalità Blowing (m²)
|max. 1100 (5,0 Ah)
|Potenza per ricarica della batteria - Modalità di aspirazione (l)
|max. 150 (5,0 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (min)
|max. 20 (5,0 Ah)
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,6
|Peso con imballo (kg)
|6,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Ugello piatto rimovibile
- cesto raccolta erba
- Rulli guida rimovibili
- Bretella
Videos
Aree di applicazione
- Rimuove le foglie intorno alla casa
- Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
- Viottoli intorno alla casa
- Aree intorno alla casa e al giardino
Accessori
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria
RICAMBI BLV 36-240 Battery
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.