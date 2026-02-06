Foglie bagnate, erba e residui di potatura sono difficili da rimuovere, specialmente dagli angoli più difficili da raggiungere. Il nostro soffiatore aspiratore BLV 36-240 può fare tutto il lavoro per te. Grazie al potere del soffiaggio a 770 mh, il potente soffiatore rimuove anche i residui di giardinaggio più ostinati. La potenza può essere facilmente adattabile, così da poter scegliere fra la maggior durata della batteria o la potenza. Inoltre, un'altra leva permette di cambiare dalla funzione soffiante a quella aspirante, che possono essere usate in combinazione. Per prevenire l'affaticamento, è stata posta attenzione sull'ergonomicità grazie alle due maniglie che assicurano una corretta distribuzione del peso e alle rotelle rimuovibili che permettono di trascinare la macchina su ogni tipo di terreno. Questo rende il lavoro moltro facile ed efficiente. I tubi di aspirazione e di soffiaggio possono essere rimossi separatamente. La batteria non è inclusa.