Il potente BLV 36-240 soffia, aspira e raccoglie i rifiuti del giardino. anche quelli bagnati. Il tubo di aspirazione e quello di soffiaggio possono essere rimossi separatamente.

Foglie bagnate, erba e residui di potatura sono difficili da rimuovere, specialmente dagli angoli più difficili da raggiungere. Il nostro soffiatore aspiratore BLV 36-240 può fare tutto il lavoro per te. Grazie al potere del soffiaggio a 770 mh, il potente soffiatore rimuove anche i residui di giardinaggio più ostinati. La potenza può essere facilmente adattabile, così da poter scegliere fra la maggior durata della batteria o la potenza. Inoltre, un'altra leva permette di cambiare dalla funzione soffiante a quella aspirante, che possono essere usate in combinazione. Per prevenire l'affaticamento, è stata posta attenzione sull'ergonomicità grazie alle due maniglie che assicurano una corretta distribuzione del peso e alle rotelle rimuovibili che permettono di trascinare la macchina su ogni tipo di terreno. Questo rende il lavoro moltro facile ed efficiente. I tubi di aspirazione e di soffiaggio possono essere rimossi separatamente. La batteria non è inclusa.

Caratteristiche e vantaggi
Lavoro senza fatica grazie alla riduzione del peso con parti smontabili separatamente.
Permette di adattare continuamente la velocità a seconda dell'attività.
Regolazione continua tra aspirazione e soffiaggio, anche con possibilità di funzione combinata.
Impugnatura a due mani
  • Assicura una distribuzione del peso ideale e una facile maneggevolezza.
Rulli guida rimovibili
  • Rende il lavoro più semplice ed efficiente allo stesso tempo.
Volume sacco da 45 litri
  • Garantisce un funzionamento ininterrotto per lunghi periodi.
Ruota di triturazione in metallo
  • Migliora la resa di trinciatura e prolunga la durata del dispositivo.
Motore brushless
  • Per un tempo di funzionamento più lungo e una maggiore durata del dispositivo.
Ugello piatto rimovibile
  • Per una pulizia precisa e accurata. Le foglie possono, ad esempio, essere soffiate e impilate.
Specifiche

Dati tecnici

Dispositivo alimentato a batteria
Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Trazione Motore brushless
Pulsante Turbo boost no
Regolatore velocità
Livello di rumorosità durante il funzionamento (dB(A)) 104
Modalità ventilatore, velocità dell'aria (km/h) max. 240
Velocità modalità di aspirazione (km/h) max. 130
catch bag volume (l) 45
Voltaggio (V) 36
Potenza per ricarica della batteria - Modalità Blowing (m²) max. 1100 (5,0 Ah)
Potenza per ricarica della batteria - Modalità di aspirazione (l) max. 150 (5,0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (min) max. 20 (5,0 Ah)
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,6
Peso con imballo (kg) 6,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1290 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Ugello piatto rimovibile
  • cesto raccolta erba
  • Rulli guida rimovibili
  • Bretella
Aree di applicazione
  • Rimuove le foglie intorno alla casa
  • Rimozione dei rifiuti verdi dopo la rifilatura di arbusti e siepi
  • Viottoli intorno alla casa
  • Aree intorno alla casa e al giardino
