Il WD 2 Plus V-12/4/18 colpisce per il suo design compatto ed è super potente ed efficiente dal punto di vista energetico - e con un consumo energetico di soli 1000 W. La macchina raggiunge i migliori risultati di pulizia per lo sporco secco, umido, fine e grossolano . L'aspirapolvere e aspiraliquidi ha un robusto contenitore in plastica da 12 litri, un cavo da 4 metri, un tubo di aspirazione lungo 1,8 metri con manico dritto, bocchetta per pavimenti, filtro in schiuma e sacchetto filtro in vello. L'aspirapolvere ha anche una pratica funzione di soffiaggio, che può essere utilizzata in luoghi dove