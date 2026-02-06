Filtro a cartuccia
Il filtro a cartuccia compatibile con aspiratori solidi-liquidi di serie WD 2 - WD 3 e macchine a spruzzo-estrazione SE 4001 e SE 4002.
Semplice e conveniente: il filtro a cartuccia permette di aspirare senza bisogno di ulteriori cambi di filtro. Il filtro può essere facilmente attaccato e rimosso ruotandolo. Non sono necessari ulteriori elementi di bloccaggio. Inoltre, assicura un'eccellente ritenzione della polvere. Adatto agli aspiratori solidi-liquidi WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 e alle macchine a spruzzo-estrazione SE 4001 e SE 4002.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtro
- Aspirattutto solido-liquidi senza dover sostituire il filtro.
- Semplice aggancio e sgancio del filtro tramite torsione, senza bisogno di ulteriori elementi di bloccaggio.
Adatto per gli aspiratutto solido-liquidi Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|marrone
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|122 x 122 x 115
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco fine
- Sporco grossolano
- Liquidi