Filtro a cartuccia

Il filtro a cartuccia compatibile con aspiratori solidi-liquidi di serie WD 2 - WD 3 e macchine a spruzzo-estrazione SE 4001 e SE 4002.

Semplice e conveniente: il filtro a cartuccia permette di aspirare senza bisogno di ulteriori cambi di filtro. Il filtro può essere facilmente attaccato e rimosso ruotandolo. Non sono necessari ulteriori elementi di bloccaggio. Inoltre, assicura un'eccellente ritenzione della polvere. Adatto agli aspiratori solidi-liquidi WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 e alle macchine a spruzzo-estrazione SE 4001 e SE 4002.

Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtro
  • Aspirattutto solido-liquidi senza dover sostituire il filtro.
  • Semplice aggancio e sgancio del filtro tramite torsione, senza bisogno di ulteriori elementi di bloccaggio.
Adatto per gli aspiratutto solido-liquidi Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Colore marrone
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 122 x 122 x 115
Aree di applicazione
  • Sporco fine
  • Sporco grossolano
  • Liquidi