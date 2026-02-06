Semplice e conveniente: il filtro a cartuccia permette di aspirare senza bisogno di ulteriori cambi di filtro. Il filtro può essere facilmente attaccato e rimosso ruotandolo. Non sono necessari ulteriori elementi di bloccaggio. Inoltre, assicura un'eccellente ritenzione della polvere. Adatto agli aspiratori solidi-liquidi WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 e alle macchine a spruzzo-estrazione SE 4001 e SE 4002.