L'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 3 S V-17/4/20 si distingue per l'aspirazione super potente e l'uso versatile. Con una potenza di 1000 W, l'aspiratore rimuove completamente le particelle fini e lo sporco grossolano da tutte le superfici in modo molto efficiente. Può anche aspirare lo sporco bagnato e i liquidi senza sforzo e senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie al filtro a cartuccia brevettato. Dotato di funzione soffiante. Monovrare l'aspiratore è un gioco da ragazzi: il dispositivo può essere acceso e spento tramite l'interruttore rotante e grazie alle ruotine può essere facilmente spostato. A seconda delle esigenze d'aspirazione si può usare una bocchetta per fessure, una per pavimenti o altri accessori disponibili separatamente. La sporcizia accumulata viene raccolta nel contenitore in acciaio inox molto robusto, da 17 litri. Dopo l'uso, il contenitore può essere facilmente aperto per essere svuotato. Per riporre le bocchette, il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione di 4 m, l'aspirapolvere multiuso offre pratiche opzioni per alloggiare tutto direttamente sul dispositivo.