Bidone aspiratutto WD 3 S V-17/4/20
Nuovo WD 3 S V-17/4/20 estremamente potente ed efficiente: dotato di bidone da 17l in acciaio inox, cavo di alimentazione da 4m e tubo d'aspirazione di 2m.
L'aspiratore solidi-liquidi Kärcher WD 3 S V-17/4/20 si distingue per l'aspirazione super potente e l'uso versatile. Con una potenza di 1000 W, l'aspiratore rimuove completamente le particelle fini e lo sporco grossolano da tutte le superfici in modo molto efficiente. Può anche aspirare lo sporco bagnato e i liquidi senza sforzo e senza dover cambiare il filtro tra un'operazione e l'altra, grazie al filtro a cartuccia brevettato. Dotato di funzione soffiante. Monovrare l'aspiratore è un gioco da ragazzi: il dispositivo può essere acceso e spento tramite l'interruttore rotante e grazie alle ruotine può essere facilmente spostato. A seconda delle esigenze d'aspirazione si può usare una bocchetta per fessure, una per pavimenti o altri accessori disponibili separatamente. La sporcizia accumulata viene raccolta nel contenitore in acciaio inox molto robusto, da 17 litri. Dopo l'uso, il contenitore può essere facilmente aperto per essere svuotato. Per riporre le bocchette, il tubo di aspirazione e il cavo di alimentazione di 4 m, l'aspirapolvere multiuso offre pratiche opzioni per alloggiare tutto direttamente sul dispositivo.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|230
|Aspirazione (mbar)
|max. 230
|Portata aria (l/s)
|max. 45
|Capacità vano raccolta (l)
|17
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Acciaio inox Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,8
|Peso con imballo (kg)
|6,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|353 x 328 x 493
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 S V-17/4/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.