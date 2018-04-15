Sacchetti filtro in pile, 4 pezzi
Resistente, antistrappo e con un alto gradi di ritenzione della polvere. Aumenta la capacità di raccolta della polvere e dura tre volte di più che i normali sacchetti filtro in carta.
I sacchetti in pile sono stati adattati anche per gli aspiratori solidi-liquidi di serie WD2 e WD3. Si distinguono per il loro materiale estremamente resistente agli strappi, la loro potenza di aspirazione ottimale e l'alto livello di ritenzione della polvere. Sono ideali per applicazioni impegnative, ad esempio per l'aspirazione di sporco grossolano e umido. La fornitura comprende un totale di quattro sacchetti.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale in vello a tre strati
- Per un'elevata potenza di aspirazione e un'alta filtrazione della polvere durante l'uso.
- Estremamente resistente agli strappi, ideale per un uso intensivo.
Adatto per gli aspiratutto solido-liquidi Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3
Adatto per gli aspiratori a spruzzo Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|4
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|230 x 200 x 12
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Aspirapolvere
- All-in-one: rimuove tutti i tipi di sporco quotidiano sia solido che liquido