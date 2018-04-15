I sacchetti in pile sono stati adattati anche per gli aspiratori solidi-liquidi di serie WD2 e WD3. Si distinguono per il loro materiale estremamente resistente agli strappi, la loro potenza di aspirazione ottimale e l'alto livello di ritenzione della polvere. Sono ideali per applicazioni impegnative, ad esempio per l'aspirazione di sporco grossolano e umido. La fornitura comprende un totale di quattro sacchetti.