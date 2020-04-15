Il WD 3 V - 15/4/20 risulta efficiente nei consumi ma potente allo stesso tempo, con un consumo elettrico di soli 1000 W. La macchina ha una dotazione perfetta per ottenere risultati di pulizia impeccabili per ogni tipo di sporco, che sia solido, liquido o ostinato. Il robusto design è completato da un bidone di plastica resistente da 15 litri, un cavo elettrico da 4 metri, un tubo d'aspirazione da 2 metri e un sacchetto filtro resistente. Grazie allo speciale filtro premontato, è possibile aspirare sia i solidi che i liquidi senza cambiarlo. Il cavo elettrico può essere arrotolato sull'apposito supporto sulla macchina, salvando spazio prezioso. Anche il tubo d'aspirazione e le bocchette hanno un loro specifico alloggiamento sulla macchina. Il sistema di apertura "Pull and Push" del bidone permette di aprirlo per svuotarlo e richiuderlo semplicemente. La bocchetta per pavimenti può essere rimossa e gli accessori possono essere connessi direttamente al tubo d'aspirazione. Inoltre, gli attrezzi possono essere appoggiati nel comodo ripiano superiore e la maniglia per il trasporto è dotata di design ergonomico per trascinare l'aspiratore solidi liquidi comodamente.