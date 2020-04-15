Bidone aspiratutto WD 3 V - 15/4/20
Una macchina, mille utilizzi: il WD 3 V - 15/4/20 è dotato di un contenitore di plastica da 15 L, un filtro a cartuccia piatto, un cavo elettrico di 4 m e tubo d'aspirazione di 2 m.
Il WD 3 V - 15/4/20 risulta efficiente nei consumi ma potente allo stesso tempo, con un consumo elettrico di soli 1000 W. La macchina ha una dotazione perfetta per ottenere risultati di pulizia impeccabili per ogni tipo di sporco, che sia solido, liquido o ostinato. Il robusto design è completato da un bidone di plastica resistente da 15 litri, un cavo elettrico da 4 metri, un tubo d'aspirazione da 2 metri e un sacchetto filtro resistente. Grazie allo speciale filtro premontato, è possibile aspirare sia i solidi che i liquidi senza cambiarlo. Il cavo elettrico può essere arrotolato sull'apposito supporto sulla macchina, salvando spazio prezioso. Anche il tubo d'aspirazione e le bocchette hanno un loro specifico alloggiamento sulla macchina. Il sistema di apertura "Pull and Push" del bidone permette di aprirlo per svuotarlo e richiuderlo semplicemente. La bocchetta per pavimenti può essere rimossa e gli accessori possono essere connessi direttamente al tubo d'aspirazione. Inoltre, gli attrezzi possono essere appoggiati nel comodo ripiano superiore e la maniglia per il trasporto è dotata di design ergonomico per trascinare l'aspiratore solidi liquidi comodamente.
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia filtroPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumento
Vano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacavi
Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchioIl tubo d'aspirazione può essere riposto ordinatamente agganciandolo alla testa dell'apparecchio. Meccanismo di sicurezza intuitivo sia per gli utilizzatori destrorsi che mancini.
Vano porta oggetti
- Per riporre gli accessori e gli attrezzi.
Funzione soffiante
- La funzione soffiante aiuta quando non è possibile aspirare.
- Rimozione dello sporco senza sforzo, ad es. da un letto di ghiaia.
Sacchetto filtro in vello
- Materiale resistente a tre strati
- Per una potenza di aspirazione costante e alta capacità di ritenere la polvere
Possibilità di riporre gli accessori
- Si può riporre la bocchetta sul manico dell'apparecchio mentre si prende una pausa dal lavoro
La macchina, il tubo d'aspirazione e la bocchetta pavimenti compongono un set perfetto
- Risultati perfetti con sporco solido, grossolano o liquido.
- Massima comodità e flessibilità nell'aspirazione dello sporco.
Sistema di chiusura "Pull & Push"
- Per aprire e chiudere il vano raccolta senza fatica.
Impugnatura ergonomica
- Migliora il trasporto del prodotto
Specifiche
Dati tecnici
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1000
|Potenza di aspirazione (W)
|230
|Aspirazione (mbar)
|max. 230
|Portata aria (l/s)
|max. 45
|Capacità vano raccolta (l)
|15
|Materiale vano di raccolta
|Plastica
|Componente colore
|Testa della macchina Giallo Vano raccolta Giallo Paraurti della macchina Giallo
|Cavo di alimentazione (m)
|4
|DN (mm)
|35
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Colore
|Giallo
|Peso senza accessori (kg)
|4,5
|Peso con imballo (kg)
|6,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|349 x 328 x 457
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Materiale del tubo di aspirazione: Plastica
- Impugnatura estraibile
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 0.5 m
- Larghezza nominale dei tubi di aspirazione: 35 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta secco-liquidi: clip
- Bocchetta fessure
- Cartuccia filtro: Cellulosa
- Sacchetto filtro in vello: 1 Pezzo(i), 3 strati
Dotazione
- Interruttore ON/OFF
- Funzione soffiante
- Posizione di parcheggio della maniglia sulla testa del dispositivo
- Stoccaggio del tubo flessibile di aspirazione sulla testa dell'apparecchio
- Ulteriore deposito accessorio sulla testa dell'apparecchio
- Vano accessori
- Impugnatura pieghevole
- Gancio portacavo
- Posizione di fermo
- Archiviazione accessori sul dispositivo
- Paracolpi
- Ruote senza freno: 4 Pezzo(i)
Videos
Aree di applicazione
- Terrazzo
- Interno del veicolo
- Garage
- Officina
- Cantina
- Liquidi
- Ingresso
- Stanza hobby
Accessori
RICAMBI WD 3 V - 15/4/20
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.